﻿
A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ TAKIM, FIFA SIRALAMASINDA İKİ BASAMAK YÜKSELDİ

A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

Türkiye Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

2136 Okunma

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1746       -
2 Fransa 1718      -
3 Brezilya 1681       -
4 İngiltere 1652      -
5 Portekiz 1631       +2
6 Hırvatistan 1625       -1
7 İspanya 1617      +2
8 Uruguay   1615      -2
 İsviçre  1605      -1
10 Danimarka 1589       - 
 
ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı
2
Ankaragücü'nde sessiz ve hareketsiz bekleyiş
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 43 başlıklı eylem planı
3
Altay Bayındır için bir teklif daha
1
Altay Bayındır: "Böyle bir olay olmaması gerekirdi"
9
Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿