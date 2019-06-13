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BB Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
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BB ERZURUMSPOR, BİLAZER İLE ANLAŞTI

BB Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada; Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun."

Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.

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