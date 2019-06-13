Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de!

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin yeni durağı belli oldu.
69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi.
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