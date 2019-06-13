﻿
Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş gümüş madalya kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AYŞE BEGÜM ONBAŞI VE MEHMET ERCOŞ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş gümüş madalya kazandı

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya aldı.

188 Okunma

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Başkent Bakü'de düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son gününde final müsabakaları yapıldı. Çiftler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, 21,90 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Macar sporcular Bali Daniel ve Fanni Mazacs 22,30 puanla altın, Romanyalı sporcular Dacian-Nicolae Barna ile Andreea Bogati ise 21,75 puanla bronz madalya elde etti.

Aynı kategoride yarışan diğer Türk sporcular Nazlı Özgör ile Nihat Can Gül, 20,95 puanla 7. oldu ve madalya kazanamadı.

Ayşe Begüm Onbaşı, bireysel kadınlar kategorisinde ise 21,00 puanla dördüncü oldu. 

Trio kategorisinde de Türk sporcular Ahmet Çoruh, Nihat Can Gül ve Nazlı Özgör madalya elde edemedi. 

ETİKETLER
Altay Bayındır için bir teklif daha
Altay Bayındır: "Böyle bir olay olmaması gerekirdi"
8
Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı
1
Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı
5
Ankaragücü, İngiliz kulübü ile maç yapacak!
2
Gençlerbirliği'nin kongresine 5 gün kala
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿