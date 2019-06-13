﻿
Altay Bayındır için bir teklif daha
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTAY BAYINDIR İÇİN BİR TEKLİF DAHA

Altay Bayındır için bir teklif daha

Beşiktaş, kaleci pozisyonu için Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır’a teklif yaptı.

3732 Okunma

Beşiktaş, kaleci pozisyonu için Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır’a teklif yaptı.

21 yaşındaki genç milli takım forması da giyen kaleci için 1 Milyon Euro teklif eden Beşiktaş’ın teklifi Ankaragücü tarafından reddedildi.

Genç kaleci için Galatasaray’ın da teklif yaptığı ancak Ankaragücü kulübünün her iki kulüpten de 2,5 Milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Ankaragücü alt yapısından yetişen Altay Bayındır bu sezon 17 lig ve 2 kupa maçında Ankaragücü forması giymiş bu maçların 6’sında kalesini gole kapatırken toplam 29 gol yemişti.
Altay Bayındır: "Böyle bir olay olmaması gerekirdi"
8
Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı
1
Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı
5
Ankaragücü, İngiliz kulübü ile maç yapacak!
2
Gençlerbirliği'nin kongresine 5 gün kala
2
Mansur Yavaş'a Eryaman Stadyumu çağrısı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿