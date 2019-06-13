Altay Bayındır için bir teklif daha

Beşiktaş, kaleci pozisyonu için Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır’a teklif yaptı.
21 yaşındaki genç milli takım forması da giyen kaleci için 1 Milyon Euro teklif eden Beşiktaş’ın teklifi Ankaragücü tarafından reddedildi.
Genç kaleci için Galatasaray’ın da teklif yaptığı ancak Ankaragücü kulübünün her iki kulüpten de 2,5 Milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Ankaragücü alt yapısından yetişen Altay Bayındır bu sezon 17 lig ve 2 kupa maçında Ankaragücü forması giymiş bu maçların 6’sında kalesini gole kapatırken toplam 29 gol yemişti.
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