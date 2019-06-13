Bolton Wanderers'ın elinde 6 futbolcu kaldı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bolton Wanderers büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Son olarak geride kalan sezonda Championship'i 32 puanla 23. sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen İngiliz ekibi, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, mevcut sözleşmesi devam eden oyuncuların listesi duyuruldu. A takımdan yalnızca 6 futbolcusu kalan Bolton Wanderers'ta altyapıdan da 8 oyuncunun bulunduğu belirtildi.

Takımın küme düşmesiyle beraber birçok futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshederken finansal anlamda büyük problemler yaşayan kulüp bazı oyuncularını da bu nedenle elinde tutamadı.

Bolton Wanderers'ın sözleşmeli 6 futbolcusu; Ben Alnwick, Remi Matthews, Jason Lowe, Luke Murphy, Erhun Öztümer ve Josh Magennis... Türk asıllı İngiltere doğumlu Erhun Öztümer'in de formasını giydiği Bolton Wanderers'ta geçmişte Bülent Akın, Tuncay Şanlı ve Jem Karacan gibi isimler de top koşturdu.

Bolton Wanderers, 145 yıllık tarihinde 4 kez FA Cup kazanma başarısı gösterdi.