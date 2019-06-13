Bolton Wanderers'ın elinde 6 futbolcu kaldı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Bolton Wanderers büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.
Son olarak geride kalan sezonda Championship'i 32 puanla 23. sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen İngiliz ekibi, ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, mevcut sözleşmesi devam eden oyuncuların listesi duyuruldu. A takımdan yalnızca 6 futbolcusu kalan Bolton Wanderers'ta altyapıdan da 8 oyuncunun bulunduğu belirtildi.
Takımın küme düşmesiyle beraber birçok futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshederken finansal anlamda büyük problemler yaşayan kulüp bazı oyuncularını da bu nedenle elinde tutamadı.
Bolton Wanderers'ın sözleşmeli 6 futbolcusu; Ben Alnwick, Remi Matthews, Jason Lowe, Luke Murphy, Erhun Öztümer ve Josh Magennis... Türk asıllı İngiltere doğumlu Erhun Öztümer'in de formasını giydiği Bolton Wanderers'ta geçmişte Bülent Akın, Tuncay Şanlı ve Jem Karacan gibi isimler de top koşturdu.
Bolton Wanderers, 145 yıllık tarihinde 4 kez FA Cup kazanma başarısı gösterdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.