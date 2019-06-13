Burak Yılmaz, İtalya'ya mı gidiyor?

Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’a İtalya’dan talip çıktı.

Bu sezon İtalya Seria A’ya yükselen Lecce, bir süre önce 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

Yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme yapmak istediklerini ileten İtalyan kulübünün yetkilileri, Burak’ın olumsuz yanıtı sonrası geri adım attı.

Lecce Kulübü, golcü oyuncudan gelen olumsuz yanıt üzerine Beşiktaş ile görüşmeden transferden vazgeçti.

Geçen sezon Trabzonspor ve Beşiktaş formaları ile çıktığı 22 maçta 16 gol atan Burak Yılmaz’ın siyah beyazlılar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.