Evkur Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'ı basına tanıttı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp başarılı teknik adamı basına tanıtırken tarafların bir yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi.

''Zor bir dönem bizi bekliyor''

Basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, ''Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu erken açacağız. UEFA'da erken sezon açanlar ligde çok zor sezonlar geçirdiler. Biz bu sorunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta 10 gündür başkan ve yöneticilerle ciddi şekilde oyuncu konusunda çalışmalar yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kadro yapılanması hakkında da görüş bildiren Yalçın, ''Doğru bir kadro kurulmuş bir şekilde sezona gireceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Başkan da ciddi çaba sarf ediyor. İçeride ciddi eksiklerimiz var. İçeride de bir grup var. İyi bir kadro ortaya çıkarmak istiyoruz.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi hakkında da yorum yapan teknik adam, ''UEFA tecrübesini ilk kez yaşayacağız. Herhalde UEFA şampiyonu olamayız ama bir yerlere gelmek istiyoruz. Gruplara kalabilir miyiz? Ne kadar gidebiliriz buna odaklanacağız. İyi bir kadro kurmak istiyoruz. Avrupa'da mücadele edecek güçlü bir kadro kurmalıyız.''