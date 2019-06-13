Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine daha önce de kulüpte görev yapan Kemal Özdeş'i getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir.

Daha önceden Sportif Direktörlük görevini yürüten Sayın Nursal Bilgin'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.''

Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.