İTÜ Basket, 13 sezon sonra Süper Lig'in kapısında

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finalinde mücadele eden Sigortam.net İTÜ Basket, yarın karşılaşacağı OGM Ormanspor'u yenmesi durumunda 13 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkacak.
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.net İTÜ Basket, yarın Ankara'da karşılaşacak. 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin son maçını kazanan takım, Süper Lig'e yükselecek.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00 başlayacak.
Süper Lig'de son olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden ve sonuncu olarak düşen İTÜ Basket, sonraki süreçte Bölgesel Lig'e kadar geriledi. Yeniden bir çıkış yakalayan bordo-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda 13 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıracak.
İTÜ Basket'in Türkiye'nin en üst seviye basketbol liginde 4'ü üst üste olmak üzere 5 şampiyonluğu bulunuyor.
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