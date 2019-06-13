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İTÜ Basket, 13 sezon sonra Süper Lig'in kapısında
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İTÜ BASKET, 13 SEZON SONRA SÜPER LİG'İN KAPISINDA

İTÜ Basket, 13 sezon sonra Süper Lig'in kapısında

Bordo-beyazlı ekip, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında yarın Ankara'da OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finalinde mücadele eden Sigortam.net İTÜ Basket, yarın karşılaşacağı OGM Ormanspor'u yenmesi durumunda 13 sezon aradan sonra Süper Lig'e çıkacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında OGM Ormanspor ile Sigortam.net İTÜ Basket, yarın Ankara'da karşılaşacak. 2-2 beraberliğin bulunduğu serinin son maçını kazanan takım, Süper Lig'e yükselecek.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00 başlayacak.

Süper Lig'de son olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden ve sonuncu olarak düşen İTÜ Basket, sonraki süreçte Bölgesel Lig'e kadar geriledi. Yeniden bir çıkış yakalayan bordo-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda 13 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıracak.

İTÜ Basket'in Türkiye'nin en üst seviye basketbol liginde 4'ü üst üste olmak üzere 5 şampiyonluğu bulunuyor.

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