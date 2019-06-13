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Premier Lig'de 2019-2020 fikstürü belli oldu
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PREMİER LİG'DE 2019-2020 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Premier Lig'de 2019-2020 fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon fikstürü açıklandı. İlk haftanın açılış maçı Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile ligin yeni ekibi Norwich City arasında oynanacak.

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İngiltere Premier Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü açıklandı. Açılış maçında Liverpool, ligin yeni takımlarından Norwich City'yi konuk edecek. Son lig şampiyonu Manchester City, ilk hafta West Ham United deplasmanına gidecek. İlk haftanın en zorlu maçında Manchester United, Chelsea'yi ağırlayacak. Ligin yeni ekiplerinden Aston Villa ile Sheffield United, sırasıyla Tottenham ve Bournemouth'la karşılaşacak.

Premier Lig tarihinde ilk kez Şubat ayında lige kısa süreli ara verilecek. Bu ara 2 haftaya yayılacak. Bir hafta sonunda sadece 5 maç oyanacak, geri kalan takımlar ise maçlarını bir sonraki hafta sonunda yapacak. Her takım bir hafta dinlenme imkanı elde edecek.

Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü:
9 Ağustos 2019
Liverpool - Norwich City

10 Ağustos 2019
West Ham - Man City
AFC Bournemouth - Sheffield United
Burnley - Southampton
Crystal Palace - Everton
Leicester City - Wolves
Watford - Brighton
Spurs - Aston Villa

11 Ağustos 2019
Newcastle United - Arsenal
Man Utd - Chelsea

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