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Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
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BEŞİKTAŞ, ŞEREF BEY'İ ANDI

Beşiktaş, Şeref Bey'i andı

Beşiktaş, futbol şubesi kurusucu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

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Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz."

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