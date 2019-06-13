Diagne için 13 milyon Euro

Sabah gazetesinin haberine göre; Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile girdi. Finansal Fair Play'e takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün imdadına menajer William D'Avila yetişti. Performansı hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılıların masasına ilk teklif geldi. İ



KASIMPAŞA'YA ÖDENEN RAKAMIN AYNISI

Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya bir süre önce Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'yi satması için yetki vermişti. Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer, golcü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi.



15 MİLYON EURO İSTİYORUZ

Devre arasında Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödeyen Galatasaray ise, "Diagne için 15 milyon istiyoruz" cevabını verdi. Yıldız futbolcu için pazarlıklar başlarken, Diagne'nin Suudi Arabistan'a satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



TOP ARTIK G.SARAY YÖNETİMİNDE

Son dönemde Galatasaray'ın transferlerinde aktif rol oynayan William D'Avila, oyuncusu Onyekuru'yu sarı- kırmızılı kulübe getirmiş ve Belhanda'nın da menajerliğini almıştı. Diagne için aracı olan D'Avila, Suudi Arabistan'dan 13 milyon Euro'luk teklif getirdi ve topu yönetime attı.



EVER BANEGA'NIN MENAJERİ ASLANTEPE'DE

Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye ile yollarını ayıran G.Saray, aradığı 8 numarayı İspanya'da buldu. Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, oyuncunun menajerini sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.



Salı günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Banega'nın ve Sevilla'nın şartları masaya yatırıldı. Taraflar arasında bir anlaşma olmazken, G.Saray cephesi Arjantinli yıldıza 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, G.Saray'ın teklifini değerlendirecek.