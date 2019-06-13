5 transfere 344 milyon Pound

İspanya ve Şampiyonlar Ligi'ni hayal kırıklığıyla kapatan Real Madrid, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eflatun Beyazlılar, son olarak Lyon ve Fransa Milli Takımı'nın defans oyuncusu Ferland Mendy'yi renklerine kattı. 5. transferini yapan Real Madrid, oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki sol bek için 49 milyon Pound bonservis bedeli ödeyen İspanyol devi, yaz transfer döneminde şimdiye kadar 349 milyon Pound harcadı.



Mendy'nin bonservisini 49 milyon Pound'a alan Real Madrid, Santos'tan renklerine kattığı Rodrygo için 40, Porto'nun merkez defans oyuncusu Eder Militao için 43 milyon Pound ödemişti. Sırp oyuncu Luka Jovic'i Eintracht Frankfurt'tan 62 milyon Pound'a renklerine katan Real Madrid'in kasasından Eden Hazard için de primler dahil 150 milyon Pound çıkacak.