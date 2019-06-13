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Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı
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MİNO RAİOLA'NIN MEN CEZASI ASKIYA ALINDI

Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı

3 ay boyunca dünya genelinde çalışma faaliyetlerine engel koyulan Menajer Mino Raiola'nın yasağı CAS tarafından askıya alındı.

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Paul Pogba, Gianluigi Donnarrumma, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Matthijs De Ligt başta olmak üzere birçok yıldızın menajerliğini yapan Mino Raiola'ya iyi haber geldi.

Daha önce İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 aylık men cezası alan ve akabinde FIFA tarafından cezası uluslararası ölçeğe taşınan Raiola'nın yasağı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.

CAS'ın verdiği karara göre Mino Raiola, İtalya dışındaki diğer ülkelerdeki faaliyetlerine devam edebilecek. Ünlü menajerin İtalya'daki durumu ise Temmuz ayında belli olacak.

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