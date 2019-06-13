Fenerbahçe, Eljif Elmas için en az 15 milyon euro istiyor

UEFA'dan gelecek olan kararı bekleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Eljif Elmas için yeni bir iddia gündemde.
Milliyet'te yer alan habere göre, başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok talibi olan Eljif Elmas'ın bonservis bedeli belirlendi.
Yeni sezon için yapacağı transferler adına kaynak arayan Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan en az 15 milyon euro kazanmak istiyor.
Genç oyuncudan 15 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, bu miktarın altında gelecek olan tekliflerde ise ret kararı verecek ve oyuncuyu takımda tutacak.
Eljif Elmas'ın takımda kalması durumunda farklı bir planlamaya geçecek olan Fenerbahçe, transferde de bonservisi elinde olan futbolculara ve kiralama yöntemine başvuracak.
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