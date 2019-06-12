Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı

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Cebeci Tayfa

12 Haziran 201917:26

Çok aydınlatıcı olmuş gerçekten. Birden feci bir ilim ve aydınlanma geldi. Bilgilendirmenin içinde herhangi bir bilgi olmaması da çok ilginç olmuş. Geçen sefer Özhasekinin paralarıyla seçimin hatırına ve bir de Mustafa Hoca'nın şansına kadro grup ligde kaldık. Bu sefer hazırlanın paraşütsüz gidiyoruz.