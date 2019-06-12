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Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı
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ANKARAGÜCÜ'NDE TEKRAR TOPLANTI KARARI

Ankaragücü'nde tekrar toplantı kararı

Ankaragücü'nde yönetim kurulu toplantısı, Beştepe Tesisleri'nde yapıldı.

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Ankaragücü'nde yönetim kurulu toplantısı, Beştepe Tesisleri'nde yapıldı.

Geçen sezonun değerlendirilmesi ve yeni sezonun çalışmalarının yer aldığı maddelerin üzerinde durulduğu toplantıda, tekrar görüşme kararı alındı.

Ankaragücü yönetim kurulunun, tekrar yapacağı toplantı önümüzdeki Salı günü aynı maddeler ile yapılacak.  

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Serdar06
12 Haziran 201918:02
Taraftarı oyalıyorlar. Paraları yok. Yönetime paralı işadamlarını almaları gerekir. Para koymayanlar istifa etmeli.
2
Cebeci Tayfa
12 Haziran 201917:26
Çok aydınlatıcı olmuş gerçekten. Birden feci bir ilim ve aydınlanma geldi. Bilgilendirmenin içinde herhangi bir bilgi olmaması da çok ilginç olmuş. Geçen sefer Özhasekinin paralarıyla seçimin hatırına ve bir de Mustafa Hoca'nın şansına kadro grup ligde kaldık. Bu sefer hazırlanın paraşütsüz gidiyoruz.
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Aykırı
12 Haziran 201916:42
Kaybedecek vakit yokken tekrar bir hafta sonrasına atılan toplantı nedüşünülüyor ne planlanıyor bilemiyorum
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