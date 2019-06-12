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Ankaragücü, İngiliz kulübü ile maç yapacak!
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ANKARAGÜCÜ, İNGİLİZ KULÜBÜ İLE MAÇ YAPACAK!

Ankaragücü, İngiliz kulübü ile maç yapacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere ziyaretinde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın konuğu oldu ve köklü bir İngiliz kulübünü Ankara'ya davet etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere ziyaretinde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın konuğu oldu.

Bu buluşmada, iki Başkent arasında işbirliği anlaşmaları yapılırken Ankaragücü ile ilgili bir konu da gündeme geldi.

Başkan Yavaş, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan köklü bir İngiliz kulübünün Ankara’ya getirilmesi konusunda yardımını isteyip bu takımın da Ankaragücü ile hazırlık maçı yapması için söz aldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, verilen bu sözün ardından Sadiq Khan’a adının yazılı olduğu bir Ankaragücü forması hediye etti.

İkili arasında geçen buluşma, Ankaragücü taraftarları arasında sevinçle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Başkan Yavaş’a teşekkür mesajları çekti.

Ankaragücü ile bir İngiliz kulübü arasında Eryaman Stadyumu’nda yapılacak hazırlık maçı öncesinde yazışmaların ileriki günlerde hız kazanacağı belirtildi.

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4
Eskikurt
12 Haziran 201911:02
Satın Mansur Yavaşla gayretlerinden dolayı teşekkür ederim ancak maddi konularda da yanımızda olmasını beklerim Ankaragucu hepimizin ortak değeri.
3
Serdar06
12 Haziran 201909:17
Bırakın şu adamı haber yapmayın. Ank.gücüne 5 kuruş faydası yok. Ank.gücü parasızlıktan tüm da oyuncuları gitti.Zerre kadar yardım yapmadı.Ank.gücü bu adamın reklamını yapacağı bi kulüp değil. Uzak dursun.
2
Aykırı
12 Haziran 201909:15
Valla önce transfer yasağı kalksın yoksa bu sene ilk 11 bile çıkaramayız
1
Profesor Oklitus
12 Haziran 201903:40
Tottenham Arsenal Chelsea gelmez West Ham Crystal Palace veya Championshipten bir iyi kulup olabilir. Londrada koklu olmayan kulup yokki
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