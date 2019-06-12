Ankaragücü, İngiliz kulübü ile maç yapacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere ziyaretinde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın konuğu oldu.

Bu buluşmada, iki Başkent arasında işbirliği anlaşmaları yapılırken Ankaragücü ile ilgili bir konu da gündeme geldi.

Başkan Yavaş, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan köklü bir İngiliz kulübünün Ankara’ya getirilmesi konusunda yardımını isteyip bu takımın da Ankaragücü ile hazırlık maçı yapması için söz aldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, verilen bu sözün ardından Sadiq Khan’a adının yazılı olduğu bir Ankaragücü forması hediye etti.

İkili arasında geçen buluşma, Ankaragücü taraftarları arasında sevinçle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Başkan Yavaş’a teşekkür mesajları çekti.

Ankaragücü ile bir İngiliz kulübü arasında Eryaman Stadyumu’nda yapılacak hazırlık maçı öncesinde yazışmaların ileriki günlerde hız kazanacağı belirtildi.