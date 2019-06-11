Gençlerbirliği'nin kongresine 5 gün kala

Mevcut yönetim, süreci sessiz sedasız bir şekilde yürütürken, yol arkadaşları ile fikir ayrılığı yaşayıp muhalif tarafa geçen isimler, Murat Cavcav ve ekibinin, mali ve idari anlamdaki politikalarının hesabını sormaya hazırlanıyor.

Gençlerbirliği’nde kongre rüzgarı etkisini göstermeye başladı. Duayen Başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda, küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan, bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lige dönen Gençlerbirliği, yeni başkan ve yönetimini 16 Haziran 2019 Pazar günü yapacağı genel kurulda seçecek.

Mevcut yönetim, genel kurul sürecini sessiz sedasız bir şekilde yürütürken, yol arkadaşları ile fikir ayrılığı yaşayıp muhalif tarafa geçen isimler ise başkan Murat Cavcav ve ekibinin, mali ve idari anlamdaki politikalarının hesabını sormaya hazırlanıyor.

Ankara’da yayın yapan yerel bir gazetenin 23 Mayıs’taki sayısında genel kurul ilanını veren Gençlerbirliği yönetimi, 9 Haziran’da yapılacağı duyurulan ilk toplantıdan, 2 gün önce ajans kanalı ile bu bilgiyi paylaşıp, üyelere kongre çağrısı yaptı. Bununla ilgili yapılan değerlendirmede ise ilk toplantıda çoğunluk sağlanmasının mümkün olmadığı ileri sürülüp, kulüp delegelerinin boştan yere zamanlarını ayırmasının istenmediği belirtildi.

9 Haziran Pazar günü İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki ilk toplantı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamazken, kongre 16 Haziran günü katılımcı sayısına bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Şalonu’nda gerçekleşecek.



KONGRE OLAĞAN MI OLAĞANÜSTÜ MÜ?



Gençlerbirliği tüzüğünde yer alan “Genel kurul 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır” hükmüne rağmen 2018 yılı Mayıs ayındaki Olağan Genel Kurul, yapılamamıştı. Yönetiminin o dönemde gösterdiği mazeret kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı. Bu nedenle 16 Haziran’da toplanacak olan genel kurulun olağan mı olağanüstü kongre mi olacağı belirsiz. Genel Kurul ilanında yer alan “Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl süreyle belirlenir” ibaresini değerlendiren spor hukukçuları, bu hükmün yer aldığı bir genel kurulun “olağan” sıfatını taşıyamayacağı görüşünde.



TRANSFER DÖNEMİ ÖNCELİK SAYILDI



İlhan Cavcav’ın vefatından sonra yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Murat Cavcav, geçen yıl toplanmayan kongreye gerekçe olarak kulübün içinden geçtiği özel durumu göstermiş, Başkan vekili Arif Ölmez de transfer döneminde genel kurulla vakit kaybetmemeleri gerektiğini ifade etmişti. Sonraki dönemde, Gençlerbirliği yönetimi, düşük miktarda bir para cezası ödeyip, genel kurulu ileri bir tarihe erteleme girişimini hayata geçirmişti.



YÖNETİM GÜÇ KAYBETMİŞ DURUMDA



İlhan Cavcav’ın vefatından sonra oluşan yönetim, o dönemden, küme düşülen 2017-2018 sezonu ve devamında gelen istifalarla gücünü kaybetmiş durumda. Murat Cavcav yönetiminde olup, geçen süreçte; Arda Çakmak (Asbaşkan), Sinan Gürsoy (Genel Sekreter), Hakan Kaynar (Basın Sözcüsü), Hıfzı Kuruşa (Sayman), Cem Şükrü Kaya (Genel Sekreter), Aykut Akalın (Basın Sözcüsü), Murat Yıldız (Mali Asbaşkan), Sertaç Muratal (Asbaşkan) istifalarını vermiş durumda.



ÇOK SAYIDA YENİ ÜYE YAPILDI



Gençlerbirliği’ndeki tartışmaların odağındaki konuların başında, kulüp delege sayısı geliyor. Kırmızı-siyahlılarda, üye sayısının iki bin civarında olduğu iddia ediliyor. Özellikle, mevcut yönetimde yer alan isimlere tanınan özel haktan dolayı, son dönemde 700’e yakın yeni delegenin kulübe kazandırıldığı, bu delegelerin çoğunluğunun pazar günü yapılacak kongrede oy kullanacağı belirtiliyor. Delegelerle ilgili yapılan bir tartışma da, üyelik aidatı. Geçmiş dönemlerde, kongreye gelen üyeler, aidatlarını genel kurul salonunda yatırıp oy kullanabiliyordu. Bu kez, aidatını yatırmayanların, salona alınmayacağı belirtiliyor.



ONURSAL BAŞKANLIK SEÇİMİ



Gençlerbirliği yönetiminin verdiği kongre ilanında ilgi çekici bir madde bulunuyor. Gündemin 13. maddesinde, ‘Kulüp onursal başkan seçimi’ yer alıyor. Tüm kamuoyu, hayatını kaybeden duayen Başkan İlhan Cavcav’ın, kulübün onursal başkanı olduğu yönünde görüş birliği içinde iken, muhalefetin başkan adayı Arda Çakmak, yaptığı açıklamada, İlhan Cavcav’ın onursal başkanlığı ile ilgili kararın daha önce alındığını, yeniden bu yönde bir gündem maddesi ile karşılaşmalarının kendilerini şaşırttığını söyledi. Mevcut yönetim kanadı ise gündemdeki onursal başkanlık seçimi ile ilgili maddenin, kulüp çalışanları tarafından sehven yazıldığını ileri sürüp, genel kurul sırasında gündemden çıkarılacağı bilgisini paylaştı.



10 MİLYON KREDİ İDDİASI



Aday çıkarmayı düşünmeyen muhalif kanat, Gençlerbirliği yönetimini, pazar günkü kongrede iki konuda sıkıştırmayı planlıyor. Kulübün ekonomik anlamda zorluk yaşadığı ileri sürülürken, bir bankadan çekildiği iddia edilen 10 milyon TL’lik kredi ve Beysukent’teki kulüp arsası üzerine yapılan gayrimenkullerin satışı için başkana yetki verilmesiyle ilgili olarak yönetim kurulu karar defterinin imzaya açılması konusu tartışma çıkaracak gibi duruyor.



LİSTEDE KİMLER OLACAK



Tek aday olarak seçime girmesi beklenen Murat Cavcav’ın listesinde, Arif Ölmez’in yer alması kesin gibi. İlhan Cavcav’ın doktoru Kadir Hatipoğlu ile geçmişte İlhan Cavcav’ın ekibinde uzun süre görev alan kulübün önemli isimlerinden Zeki Ünaldı’nın oğlu Ünal Ünaldı listeye girecek isimler arasında. Adana Demirspor maçı sonrasındaki kupa seromonisinde kulüp yöneticilerinin yer almamasının başlatığı tartışmada, başkan Murat Cavcav ve başkan vekili Arif Ölmez ile arası açılan Murat Öngelen’in, liste dışı kalacağı konuşuluyor.