Mansur Yavaş'a Eryaman Stadyumu çağrısı!

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Selde üç yurttaş yaşamını yitirirken başkentte yollar göle döndü.
Ankaragücü taraftarlarının yönettiği bir hesaptan Mansur Yavaş'a bir çağrı yapılarak, taraftarın giriş çıkış yaptığı yolun sular altında kaldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım Mansur Yavaş sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz."
Mansur Yavaş da bu çağrıya sessiz kalmayarak "Talimatı hemen veriyorum" yanıtını verdi.
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