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Mansur Yavaş'a Eryaman Stadyumu çağrısı!
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MANSUR YAVAŞ'A ERYAMAN STADYUMU ÇAĞRISI!

Mansur Yavaş'a Eryaman Stadyumu çağrısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü taraftarlarının sosyal medyada yaptığı çağrıya yanıt vererek, "Hemen talimatı veriyorum" dedi.

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Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Selde üç yurttaş yaşamını yitirirken başkentte yollar göle döndü.

Ankaragücü taraftarlarının yönettiği bir hesaptan Mansur Yavaş'a bir çağrı yapılarak, taraftarın giriş çıkış yaptığı yolun sular altında kaldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım Mansur Yavaş sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz."

Mansur Yavaş da bu çağrıya sessiz kalmayarak "Talimatı hemen veriyorum" yanıtını verdi.

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Mehmet
11 Haziran 201915:02
Ya bu nasıl başkent bu Ankara nın çilesi ne zaman bitecek. Tamam dünyanın her yerinde özellikle Avrupa dada sel felaketleri oluyor. Lakin Ankara başkent özelliğinin çok dışında
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