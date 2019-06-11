Gençlerbirliği, Sumudica ile görüşecek

Gençlerbirliği'nde takımı Süper Lig'e taşıyan İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için gündeme sürpriz bir isim geldi.
Gençlerbirliği, ülkemizde Kayserispor'da görev alan ve son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Marius Sumudica'yı Ankara'ya davet etti.
Gençlerbirliği yetkililerinin Sumudica ile teknik direktörlük görevi için görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi.
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