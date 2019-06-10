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Metin Altınışık son yolculuğuna uğurlandı
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METİN ALTINIŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Metin Altınışık son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Ankaragücü taraftarı Metin Altınışık’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Ayaş ilçesine bağlı Başbereket mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Ankaragücü’nün emektar taraftarlarından Metin Altınışık, Ankara’dan oluşan yoğun yağışın ardından meydana gelen selin oluşturduğu kazanın sonrasında hayatını kaybetmişti.

Merhum Ankaragücü taraftarı Metin Altınışık’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Ayaş ilçesine bağlı Başbereket mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, Eski Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka,  CHP Meclis Üyesi Ertan Işık, İyi Parti Meclis Üyesi Adnan Beker ve Ankaragücü taraftarları katıldı.

Merhum Ankaragücü taraftarının cenazesine katılan çok sayıdaki sarı-lacivertli taraftarlar, Altınışık ailesine taziyelerini iletti.

Klasspor ailesi olarak merhum Mehmet Altınışık’a Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

 
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Cankirili Simsar Seco
10 Haziran 201919:35
Bir haftada 2 taraftarimizi kaybettik Sehidimizi ve guzel Kardesimizi topraga verdik..Allah ikisinede Rahmetini bol etsin
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