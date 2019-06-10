Ankaragücü'nün emektar taraftarı vefat etti

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su basarken 3 kişi de hayatını kaybetti. Biri sele kapılan kadın, biri iş yerinin deposuna dolan suda boğulan, diğeri ise konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Ankara Valiliği: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği: "Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir."

Vefat eden Metin Altınışık, Ankaragücü tribünlerinde sevilen simalardandı.