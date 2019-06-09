Ankaragücü uyudu, Başakşehir harekete geçti!

Başakşehir, hocası Abdullah Avcı’yı Beşiktaş’a göndermesine rağmen kesinlikle hedef küçültmüyor.
Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile her konuda anlaşan Turuncu-Lacivertliler, transfer görüşmelerine çoktan start verdi. Özellikle son 2 sezondur flaş takviyeler yapan İstanbul ekibi, yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Lig sona ermeden Aziz Behiç’i açıklayan Başakşehir, hücum hattı için de önemli bir ismin peşinde: Tyler Boyd.
Sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla yıldızlaşan 24 yaşındaki Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.
Visca gidebilir
Esas mevkisi sol kanat olan Boyd, sağ tarafta ve ileri uçta da oynayabiliyor. Visca için önemli teklifler alan Başakşehir’de, Robinho ve Elia’nın durumu ise şimdilik belirsiz.
Başakşehir, bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te olan olan Boyd için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.