﻿
Ankaragücü uyudu, Başakşehir harekete geçti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ UYUDU, BAŞAKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ!

Ankaragücü uyudu, Başakşehir harekete geçti!

2 sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir, transferde yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Turuncu-Lacivertliler, ligin ikinci yarısında Ankaragücü’nde yıldızı parlayan Boyd’un peşinde..

4753 Okunma

Başakşehir, hocası Abdullah Avcı’yı Beşiktaş’a göndermesine rağmen kesinlikle hedef küçültmüyor.

Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile her konuda anlaşan Turuncu-Lacivertliler, transfer görüşmelerine çoktan start verdi. Özellikle son 2 sezondur flaş takviyeler yapan İstanbul ekibi, yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Lig sona ermeden Aziz Behiç’i açıklayan Başakşehir, hücum hattı için de önemli bir ismin peşinde: Tyler Boyd.

Sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla yıldızlaşan 24 yaşındaki Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.

Visca gidebilir

Esas mevkisi sol kanat olan Boyd, sağ tarafta ve ileri uçta da oynayabiliyor. Visca için önemli teklifler alan Başakşehir’de, Robinho ve Elia’nın durumu ise şimdilik belirsiz.

Başakşehir, bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te olan olan Boyd için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. 
"Mustafa Kaplan'ın cesur ve çağdaş futbolu..."
6
Osmanlıspor'dan neden nefret ediliyor?
1
Dever Orgill, Göztepe'ye mi?
1
Djedje ve Pinto, Trabzonspor yolunda
1
Fatih Öz, son yolculuğuna uğurlandı
1
Boyd ve Orgill, karşı karşıya geldi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Ankaragüçlü
9 Haziran 201913:22
Altyapıdan oyuncu yetiştirme, bulduğun uygun maliyetli oyuncunun bonservisini alama, elindeki kaliteli oyuncuların parasını verme adamlar kaçsın. Sonra ben Ankaragücünün başkanıyım şöyle böyle. Kulübün borcu dilenerek bitirilmez. Örnek boydu alsaydınız bidahaki sezon 5 katı fiyatına satardınız. Ama sizde ne futbol bilgisi ne de ticari zeka var. Yapamıyorsanız bırakın. İstifa da bir hizmettir.
﻿