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Gençlerbirliği kongresinde beklenilen erteleme
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GENÇLERBİRLİĞİ KONGRESİNDE BEKLENİLEN ERTELEME

Gençlerbirliği kongresinde beklenilen erteleme

Gençlerbirliği Spor Kulübü olağan genel kurulunda çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü olağan genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Genel kurul, 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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