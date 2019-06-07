Arda Çakmak açıkladı: Başkan adayı mı?

Gençlerbirliği’nde 9-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan genel kurul süreci tartışmalı geçmeye devam ediyor.

Başkent ekibinde, genel kurul duyurusunun dün itibariyle kongre üyelerine duyurulması, birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Geçen senelerde Gençlerbirliği’nde başkan adayı olduğunu duyuran Arda Çakmak, konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulunup kongre sürecini masaya yatırdı.

“Kongreden 3 gün önce duyuru yapıldı”

Kongre sürecini herkes gibi kendisinin de anlamakta zorluk çektiğini belirten Arda Çakmak, “Kongrenin duyurusu, dün itibariyle telefonumuza mesaj yoluyla gönderildi. İçeriden aldığımız bilgilerden kongre tarihini daha önce öğrenmiştik ama yapılan işler doğru değil. Kongre duyurusunun yapıldığı gazeteyi bulmak istedik ama o gazeteden bir tane bile bulamadık. Gazeteyi aradık ama o gün basılan tüm gazetelerin satıldığını bize söylediler. Kimin o kadar gazeteyi aldığını ise öğrenemedik. Yeter sayısı toplanabilse 2 gün sonra kongre yapılacak. Bu süreci, Perşembe günü kongre üyelerine duyurdular. Niye böyle bir iş yapılıyor bilmiyoruz. “ dedi.

“Murat Cavcav, 1400 üye kaydetti”

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’ın kısa sürede yaklaşık 1400 üyeyi kaydettiğini iddia eden Arda Çakmak, “Murat Cavcav, Başkan olduğunda 700 civarında delege sayımız vardı. Şimdi bakıldığında ise 2000’den fazla üye sayısına ulaştığımız görülüyor. Murat Cavcav’ın başkanlığı döneminde kabaca 1400 üye kaydedilmiş. Kendi kaydettikleri üyelerin bunca sayıya ulaşmasına rağmen neden gizli kapaklı işler yapılıyor, anlamakta güçlük çekiyoruz. Hatta Gençlerbirliği’nin duayen isimlerinin bile kongreden haberleri yoktu, ben söyleyince bilgileri oldu. Çok ilginç.” diye konuştu.

Arda Çakmak, başkan adayı mı?

16 Haziran’da MEB Şura Salonu’nda yapılacak kongrede, Başkan adaylığı hakkında net bir karar vermediklerini belirten Arda Çakmak, “Başkan adayı olup olmayacağımı birkaç gün sonra arkadaşlarımla beraber oturup karar vereceğiz. Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama Pazartesi ya da Salı günü kararımızı açıklarız diye düşünüyorum.“ ifadesini kullandı.

“Murat Cavcav, yanlış yönlendiriliyor”

Gençlerbirliği’nin kurumsal bir yapı ile yöneltilmediğini söyleyen Arda Çakmak, “İlhan Cavcav’dan sonra Gençlerbirliği’nin kurumsal bir yapıya kavuşması lazımdı. İlhan Cavcav’ın bu kulüp için yaptıklarını kimse yapamaz. Belki biz de yapamayız, Murat Cavcav da yapamaz. Kurumsal bir yapıya kavuşması için halka yönelmesi lazım, Ankara’nın takımı olması lazımdı. Bu tip gizli kapaklı işlerle kurumsallık olmaz. Şuna da inanıyorum ki, Murat Cavcav bu durumun böyle olmasını istememiştir. Yanındaki yönetim kurulu üyelerinin yanlış yönlendirmesi sonucu bu durum ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

“13. maddeyi anlayamadık”

İlhan Cavcav’ın Gençlerbirliği’nin Onursal Başkanı olduğunu hatırlatan Arda Çakmak, kongre gündeminde yer alan 13. Maddeyi anlamadıklarını aktardı. Arda Çakmak, “Yapılacak kongremizin 13. maddesinde, ‘Onursal Başkan’ seçme konusu var. Onursal Başkanımızı, son kongrede seçtik. Onursal Başkanımız İlhan Cavcav’dır. Bu kongrede, yeni bir Onursal Başkan mı seçeceğiz yoksa son yapılan kongrede bir yanlışlık mı oldu. Bu bilmiyoruz. Bunun cevabını istiyoruz. Onursal Başkan, bir kere seçilir. Daha önce seçtik, bu maddeye neden ihtiyaç vardı? Geçen kongrede, rahmetli divan kurulu başkanımız İsmail Özersin, bu maddeyi onaylayıp İlhan Cavcav’ı Onursal Başkan olarak seçmişti.” dedi.