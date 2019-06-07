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Dever Orgill, Göztepe'ye mi?
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DEVER ORGİLL, GÖZTEPE'YE Mİ?

Dever Orgill, Göztepe'ye mi?

İzmir ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Ankaragücü’nde muhteşem bir performans gösteren Jamaikalı forvetin peşinde. Bonservis pazarlıkları başladı.

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Yeni sezonda Avrupa’ya oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Göztepe, özellikle forvette 12’den vurmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefindeki en flaş isim ise Orgill... Devre arasında Avusturya’dan Başkent ekibine 3 yıllığına imza atan 29 yaşındaki Dever Orgill, çıktığı 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Sözleşmesi devam eden başarılı forvet için Ankaragücü’nün kapısını çalan Göztepe’nin Tamer Tuna’nın çok istediği forveti kadroya katmak adına elinden geleni yapacağı öğrenildi. Ankaragücü’nün 2 milyon Euro istediği Orgill’in de Sarı-Kırmızılı ekibe sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yasin Öztekin gidici

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe’nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’la görüştüğü bildirildi. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, Siyah-Beyazlılar’ın Yasin’in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil’e de teklifi ilettiği vurgulandı. Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin’i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş’tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.

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Cankirili Simsar Seco
7 Haziran 201921:16
Satin satin hepsini satin Orgill Goztepeye Pazdan Basaksehire..Ya yonetim gidecek giderken temizlik yapiyor ya da eldekileri satip transfer yasagi gelmeden benzeri bir kadroyu ucuza maledecekler onun hazirligi bu.
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