Djedje ve Pinto, Trabzonspor yolunda

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Yahya

7 Haziran 201917:27

Beyler bu danisikli dovustur bakin isin aslini acikliyorum. Trabzonspor ocakta iki oyuncuyuda istedi bonservis ucreti sebebiyle alamadilar. Ankaragucu yonetimi bunlarin menejeriyle gizli bir anlasma icinde bu iki oyuncunun serbest kalmasina sessiz kaldi. Trabzonspor yoneticileri Ankaragucu baskanina bu operasyon icin el altindan ne verecek bilemeyiz ancak burada Ankaragucu cikarlari gozetilmiyor birileri cebine saglam miktarda para atiyor. Iki oyuncunun paralari vaktinde odense Resmi satis 2 ser milyon Euro olacak ama bonservis bedeli olmadan Baskani ve yonetimin cebine inecek her lira Ankaragucune 4 milyon Euro zarar ettirmis olacak. Yonetim ikisininde serbest kalmasina niye engel olmadi bunun cevabini hicbir yonetici vermedi. Bonservis bedelsiz 4 milyon Euro degerinde iki oyuncuyu serbest birakma karsiligi Yonetime kim ne kadar el altindan veriyor? Herkes bilsin