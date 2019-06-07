Djedje ve Pinto, Trabzonspor yolunda

MKE Ankaragücü'nde alacaklarını tahsil edemedikleri için sözleşmelerini tek taraflı fesheden Brice Dja Djedje ve Tiago Pinto'nun Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.
Transferde düşük maliyetli futbolculara öncelik veren bordo mavili takım, bonservisi elinde olan iki futbolcunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Novak’ın takımdan ayrılması halinde Ankaragücü’nden Pinto kadroya dahil edilecek. Bu sezon 26 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. .
28 yaşındaki Dja Djeje ise 19 maçta forma giydi ve bin 525 dakika sahada kaldı.
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