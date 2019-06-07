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Djedje ve Pinto, Trabzonspor yolunda
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DJEDJE VE PİNTO, TRABZONSPOR YOLUNDA

Djedje ve Pinto, Trabzonspor yolunda

MKE Ankaragücü'nde alacaklarını tahsil edemedikleri için sözleşmelerini tek taraflı fesheden Brice Dja Djedje ve Tiago Pinto'nun Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.

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MKE Ankaragücü'nde alacaklarını tahsil edemedikleri için sözleşmelerini tek taraflı fesheden Brice Dja Djedje ve Tiago Pinto'nun Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.

Transferde düşük maliyetli futbolculara öncelik veren bordo mavili takım, bonservisi elinde olan iki futbolcunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Novak’ın takımdan ayrılması halinde Ankaragücü’nden Pinto kadroya dahil edilecek. Bu sezon 26 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. . 

28 yaşındaki Dja Djeje ise 19 maçta forma giydi ve bin 525 dakika sahada kaldı.

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1
Yahya
7 Haziran 201917:27
Beyler bu danisikli dovustur bakin isin aslini acikliyorum. Trabzonspor ocakta iki oyuncuyuda istedi bonservis ucreti sebebiyle alamadilar. Ankaragucu yonetimi bunlarin menejeriyle gizli bir anlasma icinde bu iki oyuncunun serbest kalmasina sessiz kaldi. Trabzonspor yoneticileri Ankaragucu baskanina bu operasyon icin el altindan ne verecek bilemeyiz ancak burada Ankaragucu cikarlari gozetilmiyor birileri cebine saglam miktarda para atiyor. Iki oyuncunun paralari vaktinde odense Resmi satis 2 ser milyon Euro olacak ama bonservis bedeli olmadan Baskani ve yonetimin cebine inecek her lira Ankaragucune 4 milyon Euro zarar ettirmis olacak. Yonetim ikisininde serbest kalmasina niye engel olmadi bunun cevabini hicbir yonetici vermedi. Bonservis bedelsiz 4 milyon Euro degerinde iki oyuncuyu serbest birakma karsiligi Yonetime kim ne kadar el altindan veriyor? Herkes bilsin
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