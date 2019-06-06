Boyd ve Orgill, karşı karşıya geldi!

Ankaragücü’nde devre arasında kiralanan ancak sezon bitimi itibariyle Portekiz kulübüne geri dönen Tyler Boyd ile sözleşmesi devam eden golcü oyuncu Dever Orgill, Milli takımlarında karşı karşıya geldi.

Başkent ekibinde gösterdiği performansla son dönemde tekrar Jamaika Milli Takımına seçilen Dver Orgill ve Yeni Zelandalı olmasına rağmen özel izinle ABD Milli Takımı’nda oynamayı tercih eden Tyler Boyd’un takımı, hazırlık maçında karşılaştı.

6 Haziran tarihinde Türkiye saati ile saat 02.00’de başlayan karşılaşmada Jamaika, ABD’yi 1-0 yendi. Jamaika’nın golünü 60. dakikada Shamar Nicholson attı.

Ankaragücü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Dever Orgill, Jamaika forması ile ABD karşısında ilk 11’de başladı. Jamaika Milli Takımı Teknik Direktörü Theodore Whitmore, başarılı oyuncu Dever Orgill’i 85 dakikada saha tuttu ve yerine ABD Süper Ligi takımlarından FC Cincinnati forması giyen Darren Mattocks’u oyuna dâhil etti.

Yeni sezonda sarı-lacivertli takımda devam edip etmeyeceği hakkında kesin bir bilgi olmayan Tyler Boyd ise ilk kez seçildiği ABD Milli Takım forması ile Jamaika karşısındaki kafilede yer almasına rağmen maçın kadrosuna giremedi. ABD Milli takımı teknik direktörü Gregg Berhalter’un 9 Haziran tarihinde Venezüella karşısında yapılacak karşılaşmada, Tyler Boyd’a şans vereceği tahmin ediliyor.