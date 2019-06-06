Gençlerbirliği'nde yine değişim rüzgarları

Gençlerbirliği’nde, sezonun tamamlanmasının ardından 18 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.Kırmızı-siyahlılar bu tabloya yabancı değil. Son üç sezonda 50’nin üzerinde oyuncu Beştepe’ye gelip, gitti. En geniş çaplı revizyon Teknik direktör Ümit Özat döneminde Süper Ligden düşülen, 2017-2018 sezonunda yaşandı.

Gençlerbirliği, bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lige dönerken, yönetim kanadını transferde zor bir süreç bekliyor. Kırmızı-siyahlılarda 18 futbolcunun sözleşmesinin bitmiş olması, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan birinci transfer döneminin hareketli ve yoğun geçeceğini gösteriyor. Beştepe cephesi, bu tabloya yabancı değil. Son 3 sezonda, 50’nin üzerinde oyuncu kulübe gelip gitmiş durumda. Bu rakama; Gençlerbirliği’nden yetişip ayrılan; Ramazan Köse, İrfan Can Kahveci, Ahmet Yılmaz Çalık, Uğur Çiftçi ve Berat Tosun gibi isimler ile Hacettepe’den, Gençlerbirliği’ne geçip, yeniden Hacettepe’ye dönenler dahil değil.

Gençlerbirliği’ni Süper lige taşıyan kadro içindeki isimlerden; Halil İbrahim Penhlivan, Alper Uludağ, Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor’dan kiralık geldi), Bekir Yılmaz, Jasmin Matei, Deniz Yılmaz, Emrullah Şalk, Engin Bekdemir, Jailton Paraiba, Kari Arnason, Lucas Claro, Mert Nobre, Nadir Çiftçi, Renato Baruffi (Bady), Selçuk Şahin, Stephane Sesesgnon, Yasin Pehlivan ve Canberk Aydın’ın kontratı bitti.

Sözleşmesi süren isimler ise Hakan Arıkan, Erdem Özgen, Ahmet oğuz, Ahmet İlhan Özek, Berat Özdemir, Taha Demirtaş, Rahmetullah Berişbek, Yıldırım Mert Çetin ve Bogdan Stancu.

TARİHE GEÇEN KÜME DÜŞÜŞ

Gençlerbirliği, Duayen Başkan İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda, Teknik Direktör görevini yürüten Ümit Özat yönetiminde ligden düşerken, 29 sezon sonra bir alt lige inmemin hayal kırıklığını yaşadı. 2017-2018 sezonu, bu hezimetin gerçekleştiği sezon olurken, oyuncu transferi konusunda en geniş çaplı revizyonun yapıldığı ve parasal anlamda kulübün önemli derecede zayıflatıldığı sezon olarak da kayıtlara geçti.

O sezonda; Abdurrahman Khalili, Alexander Scekic, Aydın Karabulut, Diallo, Elvis Manu, Kamal Issah, Mahmut Bilir, Marko Milinkoviç, Mehmet Taş, Murat Duruer, Nihat Şahin, Orhan Şam, N’Diaye, Florentin Pogba, Johannes Hopf, Peter Skuletic, Serdar Özkan, Sergei Palitsevich, Tokelo Ranty, Vedat Muriç ve Zeki Yavru, Beştepe’den yolu geçen isimler oldu.

BAZILARINI KİMSE HATIRLAMIYOR

Gençlerbirliği, 2016-2017 sezonunda nispeten diğer iki sezona göre daha düşük seviyede bir transfer hareketliliği geçirirken, bu dönemin ortak özelliği ise bazı oyuncuların varlığı ile yokluğunun belli olmaması, bazı isimlerin hiç hatırlanmaması. O sezonda, Agon Mehmedi, Anıl Karaer, Ante Kulusiç, Gbakle, Jonathan Rink, Velikonja, Ferhat Görgülü, Michael Landel, Olegour Skulasson, Owusu, Serdar Gürler, Bogdan Stancu, Taylan Antalyalı ve Umut Sözen, Beştepe mesaisini tamamlayan futbolcular oldu.

YUVADAN ÇIKANLAR TAKİPTE

Gençlerbirliği yönetimi yeni sezon öncesinde hem teknik direktör konusunda hem de oyuncu transferinde arayışını sürdürüyor. Takımı Süper Lige çıkaran İbrahim Üzülmez’in görevi bırakmasının ardından çalışmaları hızlandıran kırmızı-siyahlılar; Chirstopf Daum, Thomas Doll, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, İrfan Buz ve Erol Bulut gibi isimleri gündemine alırken, son olarak da Mehmet Özdilek’i listeye dahil etti. Başkent ekibinin kurmayları, oyuncu olarak da Beştepe’den kendini geliştirip büyük takımlara giden, Mustafa Pektemek ve Muğdat Çelik ile kırmızı-siyahlı formayı giyen Elvis Manu’yu takibe aldı. Geçen sezonu Erzurum BŞB’de geçiren Obertan da menajerler tarafından Gençlerbirliği’ne önerildi.