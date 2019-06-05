Başkent ekiplerinin piyasa değerleri arttı

Dünyaca ünlü ve futbol camiasının en saygın bilgi kaynaklarından biri olan transfermarkt.com adlı internet sitesi, Türkiye’de oynayan futbolcuların piyasa değerlerini güncelleyip kamuoyu ile paylaştı.

Oyuncuların geçmişi ve güncel başarıları dikkate alınarak belirlenen piyasa değerleri, tüm dünya tarafından kullanılan verileri içeriyor.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü, Gençlerbirliği ve 1. Lig’de boy gösterecek ekiplerden Osmanlıspor ve Keçiörengücü’nde forma giyen oyuncuların piyasa değerleri de güncellenen haliyle açıklandı.

Tyler Boyd’un değeri yükseliyor

Ankaragücü’nün en değerli oyuncusu, devre arasında Portekiz’in Vitória Guimarães SC takımından kiralık olarak takıma kazandırılan Tyler Boyd oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD Milli Takımı’nda oynayacağını açıklayan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1,5 milyon avro olarak belirlendi.

Sarı-lacivertli ekibin, kiralık sözleşmesi sezon sonu itibariyle biten Tyler Boyd’un bonservisinin bulunduğu kulüp olan Vitória Guimarães SC ile ileriki günlerde masaya oturacağı tahmin ediliyor.

Orgill ve Kitsiou’nun değeri arttı

Ankaragücü’nde piyasa değeri en yüksek oyuncu Tyler Boyd olarak belirlenirken bu ismi, 1.250.000 avro ile golcü oyuncu Dever Orgill ve 1.2 milyon avro ile Hadi Sacko takip etti. Devre arasında Boyd ve Sacko gibi takıma kiralık olarak katılan Yunan oyuncu Kitsiou’nun değeri ise 800 bin avro olarak belirlendi. Başkent ekibinin gözde oyuncusu olan genç kaleci Altay Bayındır’ın piyasa değeri de 600 bin avro olarak açıklandı.

Gençlerbirliği’nde piyasa değerleri yükseldi

1 senelik aranın sonrasında Süper Lig’e yeniden dönen Gençlerbirliği’nin en pahalı oyuncusu, 1 milyon avro piyasa değeri ile Roman golcü Bogdan Stancu’nun olduğu açıklandı. Bu oyuncuyu, 800 bin avro piyasa değeri ile sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz takip etti.

Kırmızı-karalarda yükselen değer olarak ise Yasin Pehlivan ve Luccas Claro isimleri gösterildi. 30 yaşındaki Yasin Pehlivan ve 27 yaşındaki Luccas Claro’nun piyasa değeri, 700 bin olarak belirtildi.

Osmanlıspor’un yükselen değeri: Atakan Çankaya

Süper Lig’e çıkma şansını Play-Off finalinde yitiren Osmanlıspor’un en pahalı oyuncuları, 600 bin avro ile Sloan Privat ve Ifeanyi Matthew olarak gösterildi. Başkent ekibinde, yükselen değer olarak ise 20 yaşındaki Atakan Çankaya gösterildi. Genç oyuncunun piyasa değeri, 500 bin olarak aktarıldı.

Keçiörengücü, genç sol kanadını parlattı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Keçiörengücü’nde piyasa değeri en yüksek oyuncu ise 22 yaşındaki Devrim Taşkaya olarak belirtildi. Sol kanat oyuncusunun piyasa değeri, 125 bin avro olarak açıklandı.