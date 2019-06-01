Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü arıyor

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Gençlerbirliği'nde gündem, yeni teknik direktörünü bulmaya döndü.
Kırmızı Siyahlılar, 4 teknik direktör adayı belirledi.
Yönetim ilk görüşmeyi, Alman çalıştırıcı Christoph Daum ile yaptı.
Ancak yüksek ücret talebi nedeniyle Daum'dan vazgeçen Başkent ekibi, rotayı yerli isimlere çevirdi.
Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay'ı listenin başına koydu. Başkan Murat Cavcav'ın, Samet Aybaba ve Erol Bulut ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Bu arada Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i de kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ile yollarını ayıran oyuncu ile ilgili son kararı, yeni teknik direktör verecek.
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