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Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü arıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ARIYOR

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü arıyor

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Gençlerbirliği'nde gündem, yeni teknik direktörünü bulmaya döndü.

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Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Gençlerbirliği'nde gündem, yeni teknik direktörünü bulmaya döndü.

Kırmızı Siyahlılar, 4 teknik direktör adayı belirledi.

Yönetim ilk görüşmeyi, Alman çalıştırıcı Christoph Daum ile yaptı.

Ancak yüksek ücret talebi nedeniyle Daum'dan vazgeçen Başkent ekibi, rotayı yerli isimlere çevirdi.

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay'ı listenin başına koydu. Başkan Murat Cavcav'ın, Samet Aybaba ve Erol Bulut ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Bu arada Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mustafa Pektemek'i de kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ile yollarını ayıran oyuncu ile ilgili son kararı, yeni teknik direktör verecek. 
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6
Genc
2 Haziran 201912:04
Samet aybaba, mustafa pektemek....anlaşılan yönetim eski yanlışlarından pek ders almamış.
5
octavio kişisine
2 Haziran 201908:52
Alman Thomas Doll bizde çalışırken ikidebir Almanya ya gider gelirdi. Ne sebepten olduğunu biliyor muydun acaba? Alman disiplinini soluyup gelmek için mu takımı bırakıp, bu kadar sık gider gelirdi? Aydınlatabilirsen sevinirim.
4
octavio
2 Haziran 201900:11
gençlerbirliği eger samet aybaba ilşe görüsüyorsa bursaspordan ders almamıs demektir....erol bulut ise malatyada ikinci yarı keskin düşüş yasadı ... bu takıma alman disiplini lazım o da thomas doll türkiye yi tanıytort....
3
Gençlerliiii
1 Haziran 201923:28
Daum ile denizli ile hele de samet ile bırak görüşmeyi bunları düşünmek bile abesle iştigaldir ayıptır aptallıktır
2
GB
1 Haziran 201921:48
Daumla görüşme yapana yazıklar olsun. Bunlar Denizli ile de görüşürler. Yahu bir de "kulübü huzurevine çevirdiniz" diyene kızıyorsunuz. Bunlar 70'lik, size 80'likler yakışır. Arayın, mutlaka bulursunuz !
1
Murat Cavcav
1 Haziran 201920:08
Bu sene Murat Cavcav başkanın iyi bir takım ve iyi bir teknik adam getireceğini düşünüyorum. Ciddi olarak araştırıyor ve yanlış yapmak istemiyor. Yapması gereken taraftarı stada çekmek ve bunun İçin çalışmalar yapmak. Yönetimde bu işe elini koyabilecek kimse yok maalesef
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