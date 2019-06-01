Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü arıyor

Site Yorumları

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6 Genc 2 Haziran 201912:04 Samet aybaba, mustafa pektemek....anlaşılan yönetim eski yanlışlarından pek ders almamış.

5 octavio kişisine 2 Haziran 201908:52 Alman Thomas Doll bizde çalışırken ikidebir Almanya ya gider gelirdi. Ne sebepten olduğunu biliyor muydun acaba? Alman disiplinini soluyup gelmek için mu takımı bırakıp, bu kadar sık gider gelirdi? Aydınlatabilirsen sevinirim.

4 octavio 2 Haziran 201900:11 gençlerbirliği eger samet aybaba ilşe görüsüyorsa bursaspordan ders almamıs demektir....erol bulut ise malatyada ikinci yarı keskin düşüş yasadı ... bu takıma alman disiplini lazım o da thomas doll türkiye yi tanıytort....

3 Gençlerliiii 1 Haziran 201923:28 Daum ile denizli ile hele de samet ile bırak görüşmeyi bunları düşünmek bile abesle iştigaldir ayıptır aptallıktır

2 GB 1 Haziran 201921:48 Daumla görüşme yapana yazıklar olsun. Bunlar Denizli ile de görüşürler. Yahu bir de "kulübü huzurevine çevirdiniz" diyene kızıyorsunuz. Bunlar 70'lik, size 80'likler yakışır. Arayın, mutlaka bulursunuz !