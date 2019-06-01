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İmzayı attı, 4 saat sonra yollar ayrıldı!
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İMZAYI ATTI, 4 SAAT SONRA YOLLAR AYRILDI!

İmzayı attı, 4 saat sonra yollar ayrıldı!

Kasımpaşa, bugün sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı.

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Kasımpaşa, bugün sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İbrahim Üzülmez, "İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Kasımpaşa Kulübü de "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir" şeklinde açıklama yaptı.

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