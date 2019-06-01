﻿
Emre Belözoğlu, futbolu bırakıyor mu?
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE BELÖZOĞLU, FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Emre Belözoğlu, futbolu bırakıyor mu?

A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu kariyerine dair açıklamalar yaptı.

708 Okunma

Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu, milli takım kampından geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Emre, "Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Gelecekteki kariyer planlaması hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım." ifadelerini kullandı.

6
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü arıyor
Nihat Özdemir: "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak"
İmzayı attı, 4 saat sonra yollar ayrıldı!
TFF'de Nihat Özdemir dönemi
1
Ankaragücü, Korcan Çelikay ile devam dedi
Ankaragücü'nün sezon sonu muhasebesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿