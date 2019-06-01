Emre Belözoğlu, futbolu bırakıyor mu?

Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu, milli takım kampından geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.



Emre, "Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Gelecekteki kariyer planlaması hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım." ifadelerini kullandı.