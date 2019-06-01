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TFF'de Nihat Özdemir dönemi
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TFF'DE NİHAT ÖZDEMİR DÖNEMİ

TFF'de Nihat Özdemir dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 174 oy alarak Türk futbolunun yeni başkanı oldu.

Nihat Özdemir'in yönetim kurulu  listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Demirören ve Güreli dönemleri ibra edildi

TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

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