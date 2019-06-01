Ankaragücü, Korcan Çelikay ile devam dedi

1

Aga

1 Haziran 201919:43

Ankaragucumuzun iki sampiyonlugundada büyük payı olan futbolcumuz Korcanla anlaşılmış olması bizleri mutlu etti Korcanin bu kulübe katkıları çoktur kalem iz sağlam da inşallah diğer transferlerde istediğimiz gibi olur hayırlı olsun camiamıza.