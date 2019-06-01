﻿
Ankaragücü, Korcan Çelikay ile devam dedi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, KORCAN ÇELİKAY İLE DEVAM DEDİ

Ankaragücü, Korcan Çelikay ile devam dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay'ın sözleşmesi uzatıldı.

1132 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay'ın sözleşmesi uzatıldı.

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

2017 Ocak transfer döneminde takıma katılan Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü adına bu sezon 11 maçta forma giydi. 
Nihat Özdemir: "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak"
TFF'de Nihat Özdemir dönemi
Ankaragücü'nün sezon sonu muhasebesi
Gecekondu'nun 15. iftar organizasyonu yapıldı
1
Sol Kapalı, Selim Kurtulan'ı kınadı
Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır için her türlü teklife açığız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Aga
1 Haziran 201919:43
Ankaragucumuzun iki sampiyonlugundada büyük payı olan futbolcumuz Korcanla anlaşılmış olması bizleri mutlu etti Korcanin bu kulübe katkıları çoktur kalem iz sağlam da inşallah diğer transferlerde istediğimiz gibi olur hayırlı olsun camiamıza.
﻿