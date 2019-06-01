Ankaragücü'nün sezon sonu muhasebesi

Ankaragücü, 6 sene sonra çıktığı Süper Lig’de 50. sezonunu tamamladı. Başkent ekibi, her hafta neredeyse farklı bir kargaşanın yaşadığı sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı.

Sezona, Süper Lig’e çıkaran teknik direktörü olan İsmail Kartal ile başlayan sarı-lacivertli takım, tecrübeli teknik adam ile ilk 16 hafta çalıştı ve 20 puan topladı. İsmail Kartal’ın ayrılmasının ardından göreve gelen Bayram Bektaş, sadece 1 maça çıkıp sezonun ilk yarısının sonunda takımdan ayrıldı.

İkinci yarının başında göreve gelen Mustafa Kaplan, devre arası transfer döneminin son günlerinde transfer edilen 12 yeni isim ve adeta yeni baştan kurulan takımı ile iyi bir performans sergileyip 20 puan aldı ve takımını ligde bıraktı.

İlk ve son 14 hafta

13. sırada ligi tamamlayan Ankaragücü, aldığı 40 puanı sezon içinde yaşadığı 3 ayrı döneme bölüştürdü. Ligin 33. haftasında Sivasspor’u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantileyen sarı-lacivertli takım bu durumu, ilk ve son 14 haftada aldığı 20 puana borçlu oldu. Ankaragücü, sezonun ilk 14 haftasında 20 puan toplamış, onun ardından geçen 9 haftada ise sadece 1 puan almıştı. Başkent ekibi, kalan 14 haftada iyi bir çıkış yakalayarak aldığı 20 puanla da ligde kaldı.

Tiago Pinto, fark atarak ayrıldı!

Ankaragücü’nde bu sezon içerisinde en çok süre alan oyuncu ise 2250 dakika ile sol bek oyuncusu Tiago Pinto oldu. Bu oyuncuyu, 1588 dakika ile Ricardo Faty, 1574 dakika sahada kalan İlhan Parlak, 1530 dakika kaleyi koruyan Altay Bayındır takip etti. Sezon içerisinde en çok süre alan ilk iki oyuncu olan Pinto ve Faty’nin sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması ise dikkat çekti.

Sezon başından bu yana Ankaragücü’nde oynayan oyuncuların Süper Lig’de aldığı süreler şu şekilde:

Tiago Pinto 2250’, Ricardo Faty 1588’, İlhan Parlak 1574’, Altay Bayındır 1530’, Brice Dja Djédjé 1511’, Sedat Ağçay (K) 1406’, Erdem Özgenç 1287’, Yalçın Ayhan 1283’, Michal Pazdan 1260’, Stelios Kitsiou 1260’, Dever Orgill 1245’, Alihan Kubalas 1237’, Tyler Boyd 1235’, Thibault Moulin 1218’, Mostapha El Kabir 1210’, Ante Kulusic 1141’, Hadi Sacko 1136’, Thievy Bifouma 1108’, Bakary Koné 1066’, Héctor Canteros 1020’, Kenan Özer 853’, Wifred Moke 828’, Korcan Çelikay 810’, Kubilay Kanatsızkuş 774’, Johannes Hopf 720’, Youness Mokhtar 678’, Mehmet Sak 491’, Anton Putsila 454’, Alessio Cerci 399’, Cebrail Karayel 270’, Arif Morkaya 212’, Zaur Sadaev 154’, Thomas Heurtaux 99’, Óscar Scarione 92’, Lanre Kehinde 46’, Nduka Ozokwo 30’, Aydın Karabulut 25’, Lukasz Szukala 2’

Furkan Beklevic, Yiğit Kafkasyalı, Kaan Uykur, Ender Aygören, Mert Aydeniz, Mahmut Altınkaya, Mahmut Akan, Erdem Şen ise kadroda bulunmalarına rağmen Süper Lig’de forma şansı bulamadı.

Orgill ve Boyd takımı sırtladı

Ankaragücü, 34 hafta sonunda 38 gol atıp 53 gol yedi. Sarı-lacivertli takımda, 38 golün 18’ini 3 oyuncu bölüştü. Başkent ekibinde, Dever Orgill, Tyler Boyd ve sezonun ikinci yarısının başında takımla bağını kesen El Kabir, 6’şer kez rakip ağları havalandırdı. Bu üç oyuncunun en yakın takipçisi ise 4 gollü İlhan Parlak oldu.

Ankaragücü’nün sezon boyunca attığı 38 gol şu şekilde bölüştürüldü: Orgill 6, Boyd 6, El Kabir, 6, İlhan Parlak 4, Faty 3, Sacko 3, Pazdan 2, Pinto 1, Kenan Özer 1, Cerci 1, Mokhtar 1, Erdem Özgenç 1, Bifouma 1, Canteros 1, Kubilay 1

Boyd ve Canteros, asist krallığını paylaştı

Sarı-lacivertli takımda, asist krallığı ise iki oyuncu arasında paylaşıldı. Ankaragücü’ne devre arasında transfer edilen Tyler Boyd ve Hector Canteros, sezonu 4 asist ile tamamladı.

Başkent ekibinde asist yapan oyuncular ise şu şekilde: Boyd 4, Canteros 4, İlhan Parlak 3, Kitsiou 3, Cerci 2, Orgill 2, Sacko 1, Aydın 1, Pazdan 1

509 faul, 84 sarı kart,4 kırmızı kart

Ankaragücü, 2018-19 sezonunun centilmen tablosuna bakıldığında hırçın bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertli takım, sezon boyunca toplamda 509 tane faul yapıp 84 sarı ve 4 kırmızı kart gördü. Güçlüler, Süper Lig takımları arasında düzenlenen Fair-Play sıralamasında 13. sırada yer aldı.

Başkent ekibinin en hırçın ismi, 8 sarı kart gören Portekizli oyuncu Tiago Pinto oldu. Ankaragücü’nde kırmızı kart gören oyuncular listesinde, Bakary Kone, Thievy Bifouma, Brice Djedje ve Hector Canteros yer aldı.

Ankaragücü’nün gördüğü 84 sarı kartın dağılımı ise şöyle oldu: Pinto 8, Moulin 6, Sedat Ağçay 5, Mehmet Sak 5, Djedje 5, Faty 5, El Kabir 5, Kenan Özer 4, Kulusic 4, Orgill 4, Kitsiou 4, Boyd 4, Bifouma 4, Alihan 3, Cebrail 3, Altay 2, Yalçın 2,Kone 2, Erdem 2, Moke 2, İlhan 1, Mokhtar 1, Pazdan 1, Sacko 3, Putsila 1, Kubilay 1, Arif 1

Sezon sonundan dipnotlar

Ankaragücü’nde sezon boyunca en çok kadroda bulunan oyuncu, 34 maçla kaleci Korcan Çelikay oldu.

Sarı-lacivertli takımda, 34 haftalık dilimde en çok maçta görev alan oyuncu, 31 maç ile 32 yaşındaki İlhan Parlak oldu.

Sezon boyunca oyuna yedek kulübesinden en çok dahil olan isim de deneyimli isim İlhan Parlak oldu.

Başkent ekibinde, en çok oyundan çıkan isim ise Hadi Sacko oldu. Devre arasında kiralık olarak takıma katılan Sacko, 15 maçta oynayıp 10 kez oyundan çıktı.