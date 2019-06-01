Gecekondu'nun 15. iftar organizasyonu yapıldı

Ankaragücü’nün en etkili tribün gruplarından olan Gecekondu, 15. geleneksel iftar yemeğini çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar yemeğinde, Ankaragücü’nde daha önce başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ, eski yöneticilerden Fatih Mert ve Abdullah Karaata ile beraber camianın yakından tanıdığı birçok davetli yer aldı.

İftar yemeği öncesinde, geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribünün sevdiği isimler yâd edildi ve edilen dualarla anıldı.

Bu buluşmanın sonunda, etkinliğin meydana geldiği salonu bayram havasına çeviren taraftarlar, yaptığı tezahüratlarla geceye renk kattı.

Ali İmdat: “Yeni sezonda neler yaşanacağını bilmiyoruz!”

Bu önemli organizasyonun ardından Gecekondu Lideri Ali İmdat ve Sözcüsü Serhat Kahveci, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Gecekondu’nun son 15 yıldır iftar organizasyonunu aralıksız olarak düzenlediğini belirterek sözüne başlayan Ali İmdat, ”Camia olarak bu iftarımızı gerçekleştirdik. Mutluyuz. Ankaragücü’nün ise önünde sıkıntılı günler olduğunu düşünüyoruz. Yönetim, bu zor günleri aşar umarım. Aşamazsa eğer oturup kendi içimizde konuşacağız ve iyi bir yönetici bulup bu işin altından kalkacağız inşallah” dedi.

Gelecek sezonda neler yaşanacağını bilmediklerini söyleyen Ali İmdat, “Yönetim, zor günler geçirdi ve takım için bir şeyler yaptığını düşünüyoruz. Bu durumların seneye nasıl yansıyacağını ve yeni sezonda bizi neler beklediğini bilmiyoruz. Gelecek sezon öncesi planlamaları, yönetime sormak lazım gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gecekondu Sözcüsü Serhat Kahveci ise, “İftar organizasyonumuzu 15. kez yaptık. İnşallah gelecek sezon da yapabiliriz. Hedefimiz, iftar organizasyonumuzu gelenek haline getirmektir” diye konuştu.