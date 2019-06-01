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Sol Kapalı, Selim Kurtulan'ı kınadı
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SOL KAPALI, SELİM KURTULAN'I KINADI

Sol Kapalı, Selim Kurtulan'ı kınadı

Ankaragücü'nün etkili tribün gruplarından olan Sol Kapalı, yaptığı açıklama ile Bursaspor'un Teksas grubu lideri Selim Kurtulan'ı sert bir dille kınadı.

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Bursaspor'un Teksas grubu lideri Selim Kurtulan, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara tepkiler her geçen gün artıyor.

Ankaragücü'nün etkili tribün gruplarından olan Sol Kapalı, yaptığı açıklama ile Selim Kurtulan'ı sert bir dille kınadı.

Sol Kapalı'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bursaspor’un küme düşmesinin ardından Teksas tribün lideri Selim Kurtulan’ın divan kurulunda yaptığı konuşmalar maksadını aşmıştır. “Şikeyi Göztepe yapıyor” söylemleri ve futbolcularımıza teşvik primi gönderilmediği için sitemde bulunması binlerce fedakârlık ile hakkımız le alnımızın akıyla ligde kaldığımız bu sezonun tamamını zan altında bırakmaktadır. İzmir’de futbolcularımızın mücadelesini göremeyenler, maçın tekrarını izleyebilirler. Ankaragücü, her ne koşulda olursa olsun sahaya formanın hakkını vermek için çıkmaya devam edecektir. Sarf etmiş olduğu yakışıksız sözleri kendisine iade ediyor, çuvaldızı önce kendine batıracağını umuyoruz."

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