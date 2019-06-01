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Nihat Özdemir'den Ankaragücü'ne ziyaret
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NİHAT ÖZDEMİR'DEN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Nihat Özdemir'den Ankaragücü'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün yapılacak olağan genel kurulda Başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan Nihat Özdemir, Beştepe Tesisleri'ne gelerek Ankaragücü'nü ziyaret etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün yapılacak olağan genel kurulda Başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan Nihat Özdemir, Beştepe Tesisleri'ne gelerek Ankaragücü'nü ziyaret etti.

Ankaragücü'nde daha evvel yöneticilik de yapmış olan TFF'nin yeni başkan adayı Nihat Özdemir, Başkent ekibini sarı-lacivertli kulüpteki görevini bıraktıktan sonra da takip ettiğini söyledi.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Yiğiner ise futbol kulüplerin tesisleşme, mali yapı gibi sorunlarına değinerek, Türk futbolunu daha ileriye taşımak için yeni çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Bugün yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimlerinde aday olan açıklayan Nihat Özdemir’e başarılar dileyen Mehmet Yiğiner, yapılacak seçimlerin futbol camiası için hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Mehmet Yiğiner,  Nihat Özdemir’e Ankaragücü armalı tesbih hediye etti.
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