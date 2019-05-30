Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Site Yorumları

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3 Genc 30 Mayıs 201920:09 Bizim için en iyi ve uzun süreli olabilecek hocalardan biri Metin Diyadindir.

2 Gençlerbirliğli 30 Mayıs 201914:57 Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.Misyon ve vizyon sahibi bir teknik adam görmek isteriz takımımızda fakat ligde 14-15. yapacak bir simsarı başımıza getirirler.Menajeri diye topçu oynatanlar uzak dursun inşallah