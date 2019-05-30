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Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İBRAHİM ÜZÜLMEZ DÖNEMİ BİTTİ

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplayarak sezonu ikinci sırada bitiren ve bir yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde ayrılık var.

Başken ekibi, takımın başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile 10 maça çıkan 45 yaşındaki teknik direktör bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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3
Genc
30 Mayıs 201920:09
Bizim için en iyi ve uzun süreli olabilecek hocalardan biri Metin Diyadindir.
2
Gençlerbirliğli
30 Mayıs 201914:57
Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.Misyon ve vizyon sahibi bir teknik adam görmek isteriz takımımızda fakat ligde 14-15. yapacak bir simsarı başımıza getirirler.Menajeri diye topçu oynatanlar uzak dursun inşallah
1
Mustafa Tanrıverdi
30 Mayıs 201913:57
Hayırlısı olsun zor bir ihtimal olmasına rağmen umarım bu hocaları aramayacağımız bir Teknik direktörle anlaşırlar.
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