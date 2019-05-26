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Mustafa Kaplan'dan Cebrail Karayel paylaşımı
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MUSTAFA KAPLAN'DAN CEBRAİL KARAYEL PAYLAŞIMI

Mustafa Kaplan'dan Cebrail Karayel paylaşımı

Göztepe Ankaragücü maçının 82. dakikasında Göztepe'nin kazandığı penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel'e Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan destek oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken Göztepe bu sonuçla ligde kaldı.

Maç 1-1’ken 82’de penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel sosyal medyada tepki çekerken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, oyuncusuna destek oldu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Sen ANKARAGÜCÜ’nün Evladısın bunu unutma aslanım…” ifadelerini kullandı.

Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen 24 yaşındaki Cebrail Karayel, devre arasında Şanlıurfaspor’dan Başkent ekibine transfer olmuştu.

Cebrail bu sezon 3 maçta forma giydi.

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Şakir
27 Mayıs 201901:25
Böyle penaltı yapılır mı ? Cebrail elini kararlı bir şekilde açıp topa uzanmaya çalışıyor. Aklın ve mantığın kabul edeceği bir şey değil. Topun kaleye gitmediği belli. Avuta giden topa neden uzanıyorsun ? Kendisi bunu izah etse de biz de merakımızı gidersek !
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Cankirili Simsar Seco
26 Mayıs 201923:57
Cebrail bizim koc gibi evladimiz..Hepimiz arkasindayiz.
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