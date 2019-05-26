Mustafa Kaplan'dan Cebrail Karayel paylaşımı

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Şakir

27 Mayıs 201901:25

Böyle penaltı yapılır mı ? Cebrail elini kararlı bir şekilde açıp topa uzanmaya çalışıyor. Aklın ve mantığın kabul edeceği bir şey değil. Topun kaleye gitmediği belli. Avuta giden topa neden uzanıyorsun ? Kendisi bunu izah etse de biz de merakımızı gidersek !