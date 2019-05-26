Mustafa Kaplan'dan Cebrail Karayel paylaşımı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken Göztepe bu sonuçla ligde kaldı.
Maç 1-1’ken 82’de penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel sosyal medyada tepki çekerken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, oyuncusuna destek oldu.
Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Sen ANKARAGÜCÜ’nün Evladısın bunu unutma aslanım…” ifadelerini kullandı.
Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen 24 yaşındaki Cebrail Karayel, devre arasında Şanlıurfaspor’dan Başkent ekibine transfer olmuştu.
Cebrail bu sezon 3 maçta forma giydi.
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