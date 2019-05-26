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Cebrail Karayel: "Çok üzgünüm ve mahçubum"
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CEBRAİL KARAYEL: "ÇOK ÜZGÜNÜM VE MAHÇUBUM"

Cebrail Karayel: "Çok üzgünüm ve mahçubum"

Göztepe karşısında yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet veren genç oyuncu Cebrail Karayel, yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarıma ve  camiamıza çalışanlarımıza karşı çok üzgünüm" dedi.

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Ankaragücü'nün genç futbolcusu Cebrail Karayel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, yaptığı hata için özür diledi.

Genç oyuncu Cebrail, "Maça aşırı derecede konsantre olmuştum, hakem yanıma gelene kadar elime çarptığını farketmedim bile, herkesten özür diliyorum. Çok mahçubum. Ankaragücü ailesinden özür dilerim. Ben Ankaragüçlüyüm, asla yanlış bir şey yapmam." diye konuştu.

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Gezer
27 Mayıs 201901:20
Canın sagolsun sevgili kardeşim.. adam gibi çıktın canını dişine takıp oynadın. Seni eleştirenler kendi evinde 35bin büyük taraftar önünde göztepeye şut bile atamayan takımı eleştirsin..
1
Profesor Oklitus
26 Mayıs 201923:53
Ne mahcup ol ne uzul evlat..Sen Ankaragucunun evladisin kasitli birsey yapmazsin biz seni seviyoruz. Sahada takimin sirtinda yolcu olarak tasidigimiz bir suru topcu vardi sezonun ilk yarisinda.Sen bizim gelecegimizsin kafana takma
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