Cebrail Karayel: "Çok üzgünüm ve mahçubum"

Ankaragücü'nün genç futbolcusu Cebrail Karayel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, yaptığı hata için özür diledi.

Genç oyuncu Cebrail, "Maça aşırı derecede konsantre olmuştum, hakem yanıma gelene kadar elime çarptığını farketmedim bile, herkesten özür diliyorum. Çok mahçubum. Ankaragücü ailesinden özür dilerim. Ben Ankaragüçlüyüm, asla yanlış bir şey yapmam." diye konuştu.