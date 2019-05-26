"Mustafa Kaplan'ın oyundan atılması, ağır karardı"

Ankaragücü Antrenörü Özgür Doğramacı çok stresli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Doğramacı, "Biz hafta içi Ankaragücü'ne layık bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu stresi geçen hafta biz yaşadık. Tempolu bir maç oldu, pozisyonlarımız oldu. Pozisyonlara girdiler, biz pozisyonlar yaşadık. Maçın 84. dakikasında Video Yardım Hakem Uygulaması sonucunda (VAR) bir penaltı pozisyonu oldu. Cüneyt hocamız değerlendirdi. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ise maç sonuna doğru atıldı. Bana göre ağır bir karar oldu. Göztepe kulübesi biraz stresliydi 4. hakeme itirazlar oldu, biraz konuşma uzayınca hocaları tribünlere gönderdi" dedi.

Göztepe Antrenörü Tahsin Tam çok güzel bir hikaye yazdıklarını söyledi. Tam, "Göztepe hikayeleri çok olan bir cami,a yeni bir hikaye ekledik. Taraftarımızın yeni marş yazması için malzeme verdik. Çok güçlü bir camiayız. Futbolcular, hocamız Tamer Tuna, yönetim ve taraftarlarla büyük bir camiayız. Son dakikaya kadar mücadeleyi verdik. Daha önce de maçı koparabilirdik. Zor geceydi, stresli geceydi. Taraftarımızı mutlu ettik. Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor'a geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede umarım Süper Lig'e dönerler" yorumunu yaptı.