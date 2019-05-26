Bursaspor, Süper Lig'e veda etti

Ben sahsen Kulup olarak uzulmedim bu kendi fikrim tek uzuldugum tribundeki kardesler. Yillardir YONETIM olarak kardes diye bizi sömüren bir kuluptur Bursaspor taraftariyla ilgisi yok. Lig bir maraton Bursa bu maratonda sondan 3. Geldi. 600 milyon borcla batar Bursaspor olarak bir dahada cikamaz. Anca Kabuk degisir Yesil Bursaspor diye cikar.Bir klasik Kulup daha yok olma yolunda malesef.

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Aga

26 Mayıs 201923:00

Bursasporumuz malesef düştü diğer dost kulübümüz de düştü tabiki çok üzgünüz ama Bursaspor geçen hafta sahasında göztepe beraberliğiyle küme düşmüştü zaten amca umutlar Ankaragucundeydi ama olmadı Ankaragucu gerçekten çok iyi mücadele etti o talihsiz penaltı hepimizi kahretti Cebrail bizim altyapimizdan gelen pırlanta gibi bir çocuk elini topauzatmasi tamamen anı reflex barajda yanındaki futbolcu barajdan ayrılınca oda sol elini istem dışı açtı kesinlikle topu kesme amacı yoktu top parklarında dokundu genç kardeşimi kimse zan altına alamaz Cebrailler kolay yetişmiyor Bursaspor bir sezon birinci ligde misafir olacak bir sene sonra yine yanimiza gelecek seni seviyoruz Bursaspor.