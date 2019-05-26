Bursaspor, Süper Lig'e veda etti

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen küme düştü.
Malatya'da aldığı galibiyetle puanını 37'ye çıkaran Bursaspor, Göztepe'nin Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrasında ligden düştü.
Bursaspor'un gollerini 4'te Yusuf Erdoğan ve 20'de Umut Nayir attı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 61'de Aboubakar Kamara kaydetti.
Evsahibi takımda Mustafa Akbaş, 35'te; Arturo Mina, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Bursaspor'da ise Diafra Sakho 86'da atıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Bursaspor: 2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 88. Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Kamara, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Guilherme), Pereira (Dk. 46 Barış Alıcı), Eren Tozlu
Bursaspor: Okan Kocuk, Cengiz Umut Meraş, Badji, Vergini, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 65 Burak Kapacak), Saivet, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir (Dk. 79 Sakho)
Goller: Dk. 4 Yusuf Erdoğan, Dk 20. Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 61 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 35 Mustafa Akbaş, 90+2 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 86 Sakho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Tunay Torun, Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 85 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 76 Guilherme, Dk. 78 Chebake, Dk. 82 Kamara, Dk. 90 Bülent Cevahir, Dk. 90 4 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.
9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi.
40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
61. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Badji'nin geri pasında topla buluşan kaleci Okan Kocuk'a baskı yapan Kamara meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-2.
68. dakikada Robin Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alıcı'nın savunmayı geçerek yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
86. dakikada karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sakho'ya Chabake ile girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem'e başvuran Palabıyık, sarı kart kararını iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyundan attı.
90 2. dakikada Yusuf Erdoğan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gören Mina, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan soyunma odasına gönderildi. Mina maçın 69. dakikasında da bir sarı kart görmüştü.
Karşılaşma Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Haftaya 16. sırada düşme hattında giren Bursaspor kazanmasına rağmen, 15. sırada yer alan Göztepe'nin son hafta maçında galip gelmesiyle Süper Lig'den düştü.
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