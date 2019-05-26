Ankaragücü, 40 puanla kapattı!

Kritik günde gülen Göztepe oldu. İzmir ekibi, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin arasından sıyrılarak lige tutundu.
Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Göztepe evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Bursaspor ve BB Erzurumspor ile kümede kalma mücadelesi ve İzmir ekibi, son derece kritik bir karşılaşmaya çıktı. Kazanması halinde ligde kalacak olan Göz-Göz, 14. dakikada Alpaslan Öztürk ile öne geçti.
Konuk Ankaragücü 74'te Michal Pazdan ile beraberliği yakalarken, diğer maçların skorlarıyla birlikte Göztepe 1-1'lik skorla lige veda edecekti. Ancak 81. dakikada Cebrail Karayel ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır VAR yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz Kadah, geçtiğimiz hafta yaptığı hatayı yapmadı ve beyaz noktadan bulduğu golle tribünleri büyük bir sevince boğdu: 2-1.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başardı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lumor), Poko, Castro, Serdar Gürler (Dk. 87 Reis), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 70 Borges)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel (Dk. 90 Sedat Ağçay), Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak (Dk. 71 Mehmet Sak), Scarione (Dk. 46 Sadaev), Orgill
Goller: Dk. 14 Alpaslan Öztürk, Dk. 84 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 79 Alihan Kubalas, Dk. 83 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.