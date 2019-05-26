Ankaragücü, 40 puanla kapattı!

Site Yorumları

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5 Bizati 27 Mayıs 201903:32 Lig bitti cok sukur kumede kaldik.Baskan birgun bile kaybetmeden calismaya baslamali..Takimdan gidecek cok oyuncumuz var.Hopf Cerci Yalcin Heurteux Alihan Mehmet Sak Sedat Korcan ve TFF sitesinde bizde lisansli gorunup forma numarasi israfi Mahmut Akan gibi oyuncularin bu takimdan gonderilme yerlerine adam gibi yeni isimler gelmesi sart.Yedek kulubesinde bile biraz kalite oyuncular olmali yoksa sezon boyu 2 sakatlikta belimiz bukuluyor. Boyd un tutacaklarini sanmam cok basarili bir doenm gecirdi bonservisi nereden baksaniz 2 milyon Euro simdi.Kitsiou, Sacko hakeza.Sacko icin Ledds atkimi 1 milyon Euro istiyormus. Kaplan hocayla gelecek sezon nasil gecer bilmem belkide kaliteli bir yabanci hoca ile devam edilebilir.Yerimizde saymayalim.

4 Profesor Oklitus 26 Mayıs 201923:45 Ilhanin suratina uzanan tekme Sahanin baska yerinde olsa ayni hakem faulu calar sariyida cikarirdi. Cebrail icin VAR a gitti Ilhan icin nicin gitmedi? Cifte standardlar sezonu oldu Var ile. Bursaspor alt ligden cikamaz biz 140 milyon borcla 6 senede mucize basardik ama 600 milyon baska bir gezegen. Taraftarlarina cok sabirli sezonlar diliyorum. ESES den daha beter olma ihtimalleri buyuk.

3 Cankirili Simsar Seco 26 Mayıs 201923:29 10 aylik lig boyunca Cebrailmi dusurdu Bursayi? Gencecik cocuk Alihan ilk golde armut gibi bakti onun hatasini niye soylemiyorsunuz? Futbol bu futbolcu hata yapmazsa gol olmaz. Bursa ligde kalmayi haketmedi o kadar. Yiginer baskan alttaki arkadas dogru demis gelecek sezon boyle olacaksa biraksin parasi olana gitsin. Koca yaz donemini heba etmeyelim. Kimse Ankaragucunden buyuk degildir

2 Mehmet 26 Mayıs 201923:21 İlk yarıda ilhan a yapılan penaltıydı. İkinci yarı göztepe nin kimyası bozuldu Cebrail bursaspor un Azraili oldu. Yazık oldu. Cebrail ah Cebrail