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Ankaragücü, 40 puanla kapattı!
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ANKARAGÜCÜ, 40 PUANLA KAPATTI!

Ankaragücü, 40 puanla kapattı!

Kritik günde gülen Göztepe oldu. İzmir ekibi, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin arasından sıyrılarak lige tutundu. 

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Kritik günde gülen Göztepe oldu. İzmir ekibi, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin arasından sıyrılarak lige tutundu. 

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Göztepe evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Bursaspor ve BB Erzurumspor ile kümede kalma mücadelesi ve İzmir ekibi, son derece kritik bir karşılaşmaya çıktı. Kazanması halinde ligde kalacak olan Göz-Göz, 14. dakikada Alpaslan Öztürk ile öne geçti.

Konuk Ankaragücü 74'te Michal Pazdan ile beraberliği yakalarken, diğer maçların skorlarıyla birlikte Göztepe 1-1'lik skorla lige veda edecekti. Ancak 81. dakikada Cebrail Karayel ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır VAR yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Deniz Kadah, geçtiğimiz hafta yaptığı hatayı yapmadı ve beyaz noktadan bulduğu golle tribünleri büyük bir sevince boğdu: 2-1.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başardı.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Lumor), Poko, Castro, Serdar Gürler (Dk. 87 Reis), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 70 Borges)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Alihan Kubalas, Pazdan, Cebrail Karayel (Dk. 90 Sedat Ağçay), Sacko, Moke, Canteros, İlhan Parlak (Dk. 71 Mehmet Sak), Scarione (Dk. 46 Sadaev), Orgill 

Goller: Dk. 14 Alpaslan Öztürk, Dk. 84 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 79 Alihan Kubalas, Dk. 83 Cebrail Karayel (MKE Ankaragücü)

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5
Bizati
27 Mayıs 201903:32
Lig bitti cok sukur kumede kaldik.Baskan birgun bile kaybetmeden calismaya baslamali..Takimdan gidecek cok oyuncumuz var.Hopf Cerci Yalcin Heurteux Alihan Mehmet Sak Sedat Korcan ve TFF sitesinde bizde lisansli gorunup forma numarasi israfi Mahmut Akan gibi oyuncularin bu takimdan gonderilme yerlerine adam gibi yeni isimler gelmesi sart.Yedek kulubesinde bile biraz kalite oyuncular olmali yoksa sezon boyu 2 sakatlikta belimiz bukuluyor. Boyd un tutacaklarini sanmam cok basarili bir doenm gecirdi bonservisi nereden baksaniz 2 milyon Euro simdi.Kitsiou, Sacko hakeza.Sacko icin Ledds atkimi 1 milyon Euro istiyormus. Kaplan hocayla gelecek sezon nasil gecer bilmem belkide kaliteli bir yabanci hoca ile devam edilebilir.Yerimizde saymayalim.
4
Profesor Oklitus
26 Mayıs 201923:45
Ilhanin suratina uzanan tekme Sahanin baska yerinde olsa ayni hakem faulu calar sariyida cikarirdi. Cebrail icin VAR a gitti Ilhan icin nicin gitmedi? Cifte standardlar sezonu oldu Var ile. Bursaspor alt ligden cikamaz biz 140 milyon borcla 6 senede mucize basardik ama 600 milyon baska bir gezegen. Taraftarlarina cok sabirli sezonlar diliyorum. ESES den daha beter olma ihtimalleri buyuk.
3
Cankirili Simsar Seco
26 Mayıs 201923:29
10 aylik lig boyunca Cebrailmi dusurdu Bursayi? Gencecik cocuk Alihan ilk golde armut gibi bakti onun hatasini niye soylemiyorsunuz? Futbol bu futbolcu hata yapmazsa gol olmaz. Bursa ligde kalmayi haketmedi o kadar. Yiginer baskan alttaki arkadas dogru demis gelecek sezon boyle olacaksa biraksin parasi olana gitsin. Koca yaz donemini heba etmeyelim. Kimse Ankaragucunden buyuk degildir
2
Mehmet
26 Mayıs 201923:21
İlk yarıda ilhan a yapılan penaltıydı. İkinci yarı göztepe nin kimyası bozuldu Cebrail bursaspor un Azraili oldu. Yazık oldu. Cebrail ah Cebrail
1
Yahya
26 Mayıs 201923:17
Kimseye kiyakcilik ayakcilik yapmadik, saibeye yer vermedik. Cebrail o kolu niye uzatti topa dogru anlayan varsa buyursun. Bursada Cebrail uzun bir sure 1 numarali halk dusmani olarak anilacak bundan eminim. Goztepeliler bu maci Tanrinin Eli olarak hatirlayacaktir bunada eminim. Bu sezonu bir daha yasamak istemiyoruz hatirlamakta istemiyorum. Seneye bunlar olacaksa Yiginer anahtarlari simdiden versin cunku bir calkanti daha Ankaragucu nu bitirir. Buna inanmayaninda aptal olmasi gerek.
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