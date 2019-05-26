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İşte Göztepe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Göztepe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Serdar Gürler, Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, , Berkan Emir, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Tamer Tuna

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, , , , , , Ezequıel Oscar Scarıone, Wilfried Moke Abro

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bülent Birincioğlu

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