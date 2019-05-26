İşte Göztepe - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Göztepe - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Serdar Gürler, Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, , Berkan Emir, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, , , , , , Ezequıel Oscar Scarıone, Wilfried Moke Abro
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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