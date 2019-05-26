İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, , , Sadık Çiftpınar, Eljıf Elmas
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Osman Tarık Çamdal, Doğukan Sinik, Luıs Francısco Grando, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Mevlüt Erdinç, , Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Volkan Narinç, Yusuf Bozdoğan, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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