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İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Nabıl Dırar, , , Sadık Çiftpınar, Eljıf Elmas

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Osman Tarık Çamdal, Doğukan Sinik, Luıs Francısco Grando, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Mevlüt Erdinç, , Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Halis Özkahya, Volkan Narinç, Yusuf Bozdoğan, Hakan Ceylan

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