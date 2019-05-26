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İşte Kayserispor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Kayserispor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kayserispor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Mert Özyıldırım, Bernard Mensah, Oleksandr Kucher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

BB Erzurumspor: Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, Samuel Emem Eduok, , , , Lokman Gör

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Emre Malok

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