İşte Kayserispor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Kayserispor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Mert Özyıldırım, Bernard Mensah, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, Samuel Emem Eduok, , , , Lokman Gör
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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