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Evkur Y.Malatyaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Mıchael Pereıra, Ahmed Ildız, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, , Robın Yalçın, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Bursaspor: Mehmet Umut Nayir, , Henrı Gregoıre Saıvet, Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Okan Kocuk, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez, Atilla Karaoğlan

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