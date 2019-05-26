Evkur Y.Malatyaspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Mıchael Pereıra, Ahmed Ildız, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, , Robın Yalçın, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
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Bursaspor: Mehmet Umut Nayir, , Henrı Gregoıre Saıvet, Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Okan Kocuk, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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